Marcus e Markieff Morris non sono degli individui tranquillissimi, ma il secondo questa notte si è ritrovato dall’altra parte della barricata quando Nikola Jokic gli ha tirato una spallata sulla schiena mentre era girato dall’altra parte. Il serbo non ha per nulla gradito un colpo che a sua volta Morris gli aveva tirato, sanzionato come un fallo. Mentre Markieff tornava in difesa, Jokic si è vendicato venendo successivamente espulso.

La faccenda però ha ovviamente catturato l’attenzione dell’altro gemello, Marcus, che gioca per i Los Angeles Clippers. Anche lui personalità molto particolare, su Twitter ha lanciato un messaggio a Jokic che sa tanto di “occhio per occhio”.

Ha aspettato che mio fratello si girasse dall’altra parte smh [Shake My Head, ndr]. Ho preso nota.

Waited till bro turned his back smh. NOTED ✍🏾 — Marcus Morris (@MookMorris2) November 9, 2021