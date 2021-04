Anthony Davis è rientrato da due partite, entrambe giocate contro Dallas, ma i Los Angeles Lakers continuano a faticare. Con il lungo in campo sono arrivati due KO contro i Mavericks e lui stesso è apparso un po’ opaco. Niente di cui preoccuparsi, Davis ha ammesso di dover recuperare il ritmo per incidere, ma nel frattempo i giallo-viola collezionano altre sconfitte e ora sono quinti ad 1.5 gare di vantaggio proprio sui Mavs. Sebbene nessun avversario al primo turno di Playoff sembri preoccuparli, sarebbe meglio per i Lakers riprendere un buon ritmo entro la fine della stagione regolare per non rischiare nulla.

Proprio Anthony Davis ha parlato delle difficoltà dei Lakers in questo periodo ed ha affermato che, col suo ritorno in campo, bisognerà “ripartire da zero”.

È come ricominciare da zero, devi recuperare la connessione con i compagni. Stiamo ricominciando da zero, non una cosa facile a questo punto della stagione. Dobbiamo vincere delle partite… Le prossime contro Orlando e Washington sono due must-win per noi, di sicuro. Dobbiamo sistemare le cose in fretta, cercheremo di farlo.

Dello stesso parere Dennis Schroder, che guarda anche al ritorno in campo di LeBron James, che potrebbe arrivare settimana prossima:

Ne parleremo. Penso che quando tornerà LeBron, avremo una conversazione come squadra. Perché la nostra chimica fuori dal campo, come ha detto AD, è ottima. Ma in campo dobbiamo alzare un po’ il livello.

Nonostante i 17 punti nell’ultima partita, Anthony Davis ha tirato 7/29 nelle sue prime 2 gare dopo il rientro dall’infortunio al tendine d’Achille.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.