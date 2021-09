Nei giorni scorsi, nelle sale cinematografiche italiane e americane, è uscito il film Marvel “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”, con protagonista l’omonimo supereroe. Nelle vicende della pellicola, è raccontato anche il rapporto tra Shang-Chi e suo padre, Wenwu, diventato poi Il Mandarino nel Marvel Cinematic Universe. Giocando su questo aspetto, la Disney, casa di produzione dei film Marvel, ha scelto i tre fratelli Ball, LaMelo, Lonzo e LiAngelo, per promuovere il film.

Nelle scorse ore è stato pubblicato un breve video-promo, nel quale ci sono sia i tre fratelli che Simu Liu, l’attore che interpreta Shang-Chi. In questo promo, Lonzo, LaMelo e LiAngelo sono protagonisti di un siparietto che di fatto prende in giro loro padre, LaVar Ball. In una stanza si sta svolgendo un incontro del “gruppo di supporto per eroi con un padre autoritario”.

“Qualsiasi cosa faccia, a mio padre non va bene. Continua a spingermi, controllarmi… Sono l’unico?” chiede Lonzo all’inizio del video ed è subito evidente come scherzi sulla figura di LaVar, sempre molto (troppo) presente nella carriera sportiva sua e dei suoi due fratelli. “Ti capisco” risponde LaMelo, al quale segue LiAngelo: “È come se mi stessi leggendo nel pensiero”.

The Ball Brothers Shang-Chi

Dads all up in their business Marvel Studios’ #ShangChi and The Legend of The Ten Rings is now playing in theaters! Tickets: https://t.co/CL8klUvOVh@ZO2_ @LiAngeloBall @MELOD1P @ESPN pic.twitter.com/wqcepfkGRQ — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 3, 2021