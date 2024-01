Lauri Markkanen spiega perché il servizio militare gioverà alla sua carriera cestistica

Lauri Markkanen è alla sua seconda stagione con gli Utah Jazz. La prima è stata un successo strepitoso: ha partecipato all’All-Star Game, con una media di 25,6 punti e quasi 8,6 rimbalzi a sera. Ha vinto il premio di giocatore più migliorato dell’NBA.

“È stata una buona esperienza”, ha dichiarato Markkanen a Justin Spears di Tucson.com. “La mia offseason sarebbe stata un po’ diversa se non fossi andato. Penso che alla lunga mi aiuterà a sottolineare il ruolo di leader, a essere spronato e a volte a sentirmi a disagio, ma comunque a far parte del gruppo. Ovviamente so come gestire le avversità sul campo da basket. Gioco a basket da tutta la vita. Penso che sia stato un po’ diverso avere a che fare con cose con cui non avevo familiarità e cercare di capire le cose come gruppo quando le cose diventano un po’ difficili. A lungo termine, credo sia stata una grande esperienza”.

La parte più difficile dell’esperienza militare finlandese per Lauri Markkanen è stato lo sforzo quotidiano per combattere le condizioni atmosferiche avverse.

“Ti svegli nel cuore della notte nei boschi e il fuoco si è spento e ha nevicato a maggio, quindi esci dalla tenda in mutande e c’è la neve per terra e sei un po’ infreddolito e non ci sono scuse con il tempo. Non si tratta di cose assurde, ma piccole cose come queste ti hanno messo a disagio in certe situazioni e ti hanno fatto imparare le cose dal (livello) zero”.

