Ufficiale: Luca Banchi è il nuovo coach della VL Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo con Luca Banchi, coach classe 1965. Banchi, nato a Grosseto, inizia la carriera da allenatore alla guida delle giovanili della squadra della sua città per poi approdare da vice a Vigna di Valle e Firenze. Dal 1987 al 1999 allena la formazione juniores del Basket Livorno con la quale conquista tre titoli. Con la formazione toscana ricopre anche il ruolo di Head Coach in Serie A2. Il 1999 è l’anno di esordio in Serie A1 da capo allenatore della Pallacanestro Trieste, poi nel 2001 sempre nella massima serie è sulla panchina di Livorno. In seguito allena in Serie A2 a Trapani e Jesi. Nel 2001 guida anche la Nazionale Under 20 e la selezione sperimentale con cui ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi vince la medaglia di bronzo.

Dal 2006 al 2012 è alla Mens Sana Siena come vicecoach di Simone Pianigiani, al quale subentra nel 2012/2013. In totale nella sua esperienza a Siena conquista sette scudetti, cinque Supercoppe e cinque Coppe Italia. Tra il 2009 e il 2010 è viceallenatore della Nazionale azzurra. Il 1° luglio 2013 approda all’Olimpia Milano: per la società biancorossa si tratta del 26° scudetto. Il coach toscano firma un record dal momento che prima di lui nessuno alla sua prima annata sulla panchina milanese è riuscito a portare a casa il titolo di campione d’Italia. Resta alla guida dei biancorossi fino a fine giugno 2015.

A fine maggio 2017 viene annunciato come nuovo allenatore dell’Auxilium Pallacanestro Torino con cui al termine del girone di andata conquista l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. A metà gennaio 2018 lascia il club piemontese. A inizio marzo viene scelto dal Brose Bamberg: resta in Germania fino a fine stagione centrando la semifinale playoff in Bundesliga. Per il 2018/2019 lo attende una nuova esperienza, stavolta in Grecia da capo allenatore dell’AEK Atene con cui arriva ai quarti di finale in Champions League, in semifinale nel campionato nazionale e vince anche la Coppa Intercontinentale. La stagione successiva in Russia guida lo staff tecnico del Lokomotiv Kuban fino a metà dicembre 2019. Attualmente ricopre il ruolo di commissario tecnico della Nazionale lettone.

Banchi guiderà la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro a partire dall’allenamento in programma oggi pomeriggio.

