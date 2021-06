La guardia titolare dei Brooklyn Nets, Joe Harris, ha avuto una corsa ai playoff NBA da dimenticare in questa stagione e il GM di Brooklyn, Sean Marks, ha detto la sua. Lo swingman titolare dei Nets è uscito malissimo dal campo nella postseason, il che ha scatenato un sacco di rumors sul futuro del tiratore di 29 anni.

“Sono deluso? Di sicuro. Ma non posso essere più deluso da Joe di quanto non lo sia già lui di se stesso. Di questo ne sono certo. Sta prendendo tutto questo molto male, è difficile, e so che tornerà a essere Joe e a segnare tantissimo come ha sempre fatto. Per quanto riguarda il suo futuro nella squadra, non ci sono commenti: Joe sarà un giocatore dei Brooklyn Nets fino a quando non sarà diversamente, che sia una decisione sua o mia. Supportiamo al 100% Joe e saremo qui per lui, mi aspetto che Joe si riprenda e sia il marcatore che ha dimostrato di essere”.