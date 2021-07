Chi ha visto Gara-5 delle Finals tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks lo sa: in prima fila, a bordocampo, c’era anche LeBron James nelle vesti di tifoso. La superstar dei Lakers era volato a Phoenix per sostenere, senza successo, l’amico Chris Paul e ha fatto parte della lista di celebrità presenti in tribuna alla partita.

Un particolare però forse a molti è sfuggito. LeBron si è portato un’intera bottiglia di tequila, la Lobos 1707 di cui è uno degli azionisti, alla partita. La bottiglia, mezza vuota, è stata fotografata tra i suoi piedi e commentata dallo stesso James.

“Mi hanno permesso? Ok, diremo così!” – ha scritto LeBron in risposta a chi diceva che i Suns gli avessero concesso di portare la sua bottiglia di alcol sugli spalti. – “BYOT: Bring Your Own Tequila [porta la tua tequila personale, ndr]!”.

They let me??? Ok we’ll go with that! “BYOT” Bring Your Own Tequila! 😁😎🐺🐺🐺🐺🐺 @Lobos1707 https://t.co/HbfenvIK8O — LeBron James (@KingJames) July 18, 2021

La tequila Lobos 1707 era anche quella per la cui presentazione LeBron era stato a rischio squalifica all’inizio dei Playoff, quando partecipò ad un evento con numerosi invitati contravvenendo alle regole anti-Covid.