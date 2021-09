Per la prima volta, nella stagione che sta per iniziare LeBron James e Alex Caruso non saranno compagni di squadra. Nei tre anni passati insieme ai Los Angeles Lakers, i due giocatori hanno costruito un ottimo rapporto, tanto che James ha iniziato a riferirsi al compagno come “GOAT”, Greatest Of All Time, ovviamente ironicamente e con affetto.

LeBron e Caruso, che in offseason ha firmato con i Chicago Bulls, avranno anche lo stesso numero di maglia. James passa infatti dal 23 al 6 che aveva avuto a Miami e con Team USA, lo stesso numero che Caruso indosserà a Chicago dopo il 4 dei Lakers. In seguito al Media Day, l’ex giallo-viola ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritraeva con la nuova maglia. E così LeBron James ha commentato facendo una precisa richiesta: “Gemellino, ho bisogno di avere quella 6 da GOAT il prima possibile!”.

