LeBron James è da sempre un uomo di famiglia, molto legato sia alla moglie Savannah sia ai 3 figli avuti con lei nel corso degli anni, sia alla madre Gloria che lo ha cresciuto da sola. Non sorprende quindi la risposta che la superstar dei Los Angeles Lakers ha dato a “The Dad Gang” un format che racconta le figure dei padri afroamericani di successo. Alla domanda su quale fosse il traguardo più grande raggiunto nella sua vita James ha risposto:

Vedere i miei figli continuare a crescere ogni singolo giorno. Da quando ero un bambino, non vedevo l’ora di diventare padre un giorno, per guidare i miei figli. Il lavoro che faccio mi fa viaggiare parecchio, sono spesso lontano da casa. Questa è la sfida più grande per me, riuscire ad essere presente in ogni modo e forma. Non c’è nulla che abbia fatto nella mia vita che sia meglio dell’essere papà.