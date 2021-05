La star NBA dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha lasciato la partita di domenica contro i Toronto Raptors a metà del quarto quarto e non è tornato a causa di un altro problema alla caviglia.

Secondo Mike Trudell di Spectrum SportsNet, LeBron soffriva di un dolore alla caviglia destra, che è uno sviluppo preoccupante per i Lakers poiché è appena tornato da un’assenza di 20 partite a causa di un infortunio sempre alla caviglia destra.

LeBron won’t return due to a sore right ankle. He went straight to the locker room after checking out at his usual spot midway through the 4th Q. — Mike Trudell (@LakersReporter) May 3, 2021

LeBron James ha lasciato tranquillamente il match e si è diretto negli spogliatoi dopo soli 28 minuti in campo. I Lakers hanno poi annunciato nell’ultimo minuto della gara che il King non sarebbe tornato, concludendo la sua serata con 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

Al momento non si sa nulla sulla gravità dell’infortunio. Di certo non è una notizia confortante, soprattutto dopo il recente infortunio. L’unica cosa che possiamo fare è aspettare e sperare che non sia nulla di grave perché i playoff sono vicini e la posizione in classifica dei Lakers non è confortante. A dirla tutta, i californiani rischiano seriamente di doversi giocare il play-in e in quel caso i Lakers non potranno fare a meno di avere LeBron James con una caviglia sana.

