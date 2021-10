Al Media Day di questa settimana, LeBron James ha dichiarato di essersi vaccinato contro il Covid-19 nonostante lo scetticismo iniziale. La superstar dei Los Angeles Lakers, anche dopo quell’intervento, non è però mai stata completamente convinta di sponsorizzare la vaccinazione, continuando a ribadire che ognuno deve avere la libertà di fare come vuole. LeBron ha anche aggiunto che “non è il suo lavoro” convincere gli altri a vaccinarsi.

Parole che hanno fatto arrabbiare Enes Kanter, sempre molto attivo socialmente anche se con una voce sicuramente meno rumorosa di quella di LeBron James. Il centro, in estate tornato ai Boston Celtics, è stato ospite della CNN. Durante la trasmissione, a Kanter è stato chiesto se non pensasse che LeBron avrebbe dovuto esprimersi più nettamente, in quanto giocatore più popolare della NBA e simbolo anche della comunità afroamericana, colpita particolarmente duramente dal Covid-19. Kanter non ha utilizzato mezzi termini ed ha definito “ridicolo” il comportamento del collega:

Quando ho sentito le parole di LeBron, ci sono rimasto molto male, è stato ridicolo. Lui è uno dei volti della NBA, dovrebbe essere il primo a dire: “Ascoltate, io ho fatto il vaccino e incoraggio tutti, dalla mia comunità ai tifosi di basket ai non tifosi di basket, ad andare a vaccinarsi così da salvare più vite possibili. Quando ho sentito le sue parole non potevo crederci. Spero però che possa documentarsi su questa vaccinazione, ispirando e incoraggiando anche le altre persone intorno a lui.