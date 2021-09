Cedric Ceballos, 52 anni, negli anni ’90 è stato per qualche stagione tra i migliori giocatori NBA. Nella stagione 1994-95, la sua prima ai Lakers, fu anche convocato all’All Star Game e segnò 21.7 punti di media. Ora Ceballos lotta per la sua vita, ricoverato da quasi due settimane in terapia intensiva come conseguenza del Covid-19.

L’ex giocatore ha voluto lanciare un messaggio su Twitter, pubblicando una foto di sé stesso intubato in ospedale:

Un messaggio straziante, sperando sia solo un dolore passeggero e che Ceballos possa presto uscire dalla terapia intensiva e guarire.

On my 10th day in ICU, COVID-19 is officially kicking my but, I am asking ALL family, friends , prayer warriors healers for your prayers and well wish for my recovery.

If I have done and anything to you in the past , allow me to publicly apologize.

My fight is not done…..

Thx pic.twitter.com/r9QZBpfmEI

— Cedric Ceballos (@cedceballos) September 7, 2021