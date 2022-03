Nella notte i Miami Heat sono usciti sconfitti dal big match contro i Golden State Warriors, che però erano privi di Curry, Thompson e Green. A preoccupare di più però è stata una lite andata in scena in panchina, durante un timeout, tra Jimmy Butler e coach Erik Spoelstra. La stella degli Heat ha diretto al coach espressioni offensive.

A quel punto della discussione è entrato anche Udonis Haslem, veterano e simbolo degli Heat, il quale si è schierato dalla parte di Spoelstra e ha minacciato Butler di “rompergli il c**o”. Haslem, dai video, appare a sua volta minacciare Butler, venendo allontanato dai compagni. La reazione di Spoelstra è invece nervosa, anche se composta, con più di un sorriso ironico.

In conferenza stampa, il tecnico ha scherzato sull’accaduto:

Stavamo cercando di decidere dove andare a cena dopo la partita. È stato molto chiaro, abbiamo un gruppo molto competitivo. Ci stavano prendendo a calci nel sedere. Per due partite consecutive non abbiamo giocato al livello che volevamo. Direi che personalmente ogni singola persona durante il timeout era piuttosto animata, per il disappunto generato da come stavamo giocando.