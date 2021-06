LeBron James ha recentemente parlato su Twitter dell’ondata di infortuni nei playoff NBA, sottolineando che la data di inizio anticipata della stagione non ha portato a dei benefici per i giocatori. Se molti si sono schierati con LeBron James, data l’ultima serie di infortuni ai fuoriclasse, il coach dei Philadelphia 76ers, Doc Rivers, non si è detto esattamente d’accordo con LeBron sul tema infortuni in NBA.

Quando gli è stata posta questa domanda dopo la loro incredibile sconfitta contro gli Atlanta Hawks in gara-5, Doc Rivers è sembrato abbastanza pragmatico a riguardo, a differenza di LeBron sul tema infortuni in NBA.

“Gli ultimi due anni sono stati difficili, ma ce la stiamo facendo”.

Insomma, il coach di Philly non ha voluto usare gli infortuni come scusa della loro incredibile sconfitta in gara-5 contro gli Hawks. Ricordiamo che i Sixers si sono iscritti ai playoff come testa di serie numero uno della Eastern Conferece, perciò una sconfitta in semifinale si tratterebbe di un vero e proprio fallimento dopo 72 match di alto livello.

Gli infortuni però stanno condizionando il rendimento dei migliori giocatori dei 76ers e perciò a oggi non è affatto improbabile pensare che Danilo Gallinari possa giocare le finali della Western Conference.

