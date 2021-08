Sembra che le chiacchiera intorno a Lonzo Ball stiano per finire perché pare che firmerà con i Chicago Bulls in NBA. Secondo quanto riferito, i Chicago Bulls sono il chiaro favorito per i servizi della guardia al quinto anno in arrivo con un contratto.

Tramite Marm Schanowski di ABC Chicago:

Guardando lo speciale free agency di NBA TV. Il rispettato Chris Haynes riporta, a meno che non ci sia un grosso “singhiozzo”, fonti gli dicono che Lonzo Ball intende firmare un contratto con i Bulls. I Pelicans stanno dando la caccia al free agent Kyle Lowry.

Watching NBA TV’s free agency special. Well respected @ChrisBHaynes reports unless there’s a major “hiccup”, sources tell him Lonzo Ball intends to work out a contract with the Bulls. Pelicans are going hard after free agent PG Kyle Lowry. — Mark Schanowski (@MarkSchanowski) August 1, 2021

I Chicago Bulls sono stati legati all’ex scelta assoluta numero due per tutta la stagione, con la loro ricerca che si è intensificata con l’incombere del periodo di free agency. La loro persistenza sembra essere stata ripagata, dato che Lonzo Ball sta per cedere alle loro lusinghe, escludendo qualsiasi scioccante ripensamento.

Si tratta di un’aggiunta molto importante per i Chicago Bulls, che vogliono tornare a competere ad alti livelli in NBA e Lonzo Ball potrebbe aiutarli veramente. Bisogna però dire che fino a quando la penna non scrive sulla carta, questo non è ancora un affare fatto.

