Potrebbe avvenire stanotte, nella partita tutta californiana contro i Sacramento Kings, il rientro in campo di LeBron James dopo un mese e mezzo di assenza a causa di una distorsione della parte alta della caviglia. La stella dei Los Angeles Lakers, nonostante abbia seguito sempre i compagni anche nelle trasferte, è out dallo scorso 20 marzo.

Secondo Adrian Wojnarowski, LeBron verrà classificato come “questionable” per la partita contro i Kings, avrebbe quindi il 50% di possibilità di giocare. Una notizia importantissima per i Lakers, in grandi difficoltà e reduci da un KO contro gli Washington Wizards. Pochi giorni fa Anthony Davis e Dennis Schroder avevano discusso dei problemi di chimica che sta avendo la franchigia giallo-viola, rimandando ogni discorso al rientro di James.

James had been listed out as “out” for tonight’s game, but is expected to be upgraded to “questionable,” per sources.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 30, 2021