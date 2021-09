I Los Angeles Lakers si stanno per approcciare al training camp con 14 giocatori. Dopo i tanti veterani firmati nella offseason, i giallo-viola hanno trovato un accordo biennale con la guardia Austin Reaves, come riportato da Shams Charania. Il giocatore, 23 anni, è andato undrafted a luglio ma avrà comunque una chance con i Lakers dopo che ad agosto aveva sottoscritto un two-way contract. Ora avrà invece un contratto standard, il secondo anno sarà una Team Option.

Second year on Austin Reaves’ deal will be a team option, sources said. Lakers have had success developing unheralded players such as Talen Horton-Tucker and Alex Caruso and view Reaves — a 6-foot-5 guard — in a similar mold. https://t.co/i1IMRiAOg1

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2021