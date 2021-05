In questa stagione, finora, Luka Doncic ha accumulato 15 falli tecnici. Gli ultimi 2 gli sono costati l’espulsione in una recente partita contro Sacramento. Fortunatamente non è arrivato alcun fallo tecnico nella vittoria di ieri notte contro i Nets, alla quale lo sloveno ha contribuito con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. A quota 16, da regolamento NBA, è infatti prevista la sospensione di una partita.

Dopo la gara contro Brooklyn, Doncic ha parlato del suo problema con le proteste nei confronti degli arbitri, ammettendo di stare esagerando in questa stagione.

Lo capisco, è una cosa che non dovrei fare. È difficile con tutte le emozioni che ci sono in una partita, ma ovviamente devo smetterla. È semplicemente difficile per me trattenermi in campo con tutte le emozioni che provo. Ma lo capisco e ci lavorerò su.

Dopo il 16° tecnico e la gara di squalifica di cui sopra, ogni altri 2 tecnici scatta un’altra sospensione. Questa regola per fortuna di Luka Doncic e dei Dallas Mavericks vale solo per la stagione regolare. Nei Playoff i falli tecnici vengono azzerati e la partita di squalifica scatta solo dopo il 7° preso nella post-season.

Doncic ne avrebbe presi 16, ma quello del 2 aprile contro i Knicks è stato tolto dalla NBA nei giorni scorsi. Dall’All Star Break, lo sloveno ha preso 10 falli tecnici in 28 partite. A dicembre 2019 la stella dei Mavs aveva rilasciato dichiarazioni molto simile, ammettendo di doversi calmare nelle proteste. Finora però questo cambiamento non è avvenuto.

