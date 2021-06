Kawhi Leonard è stato l’assoluto protagonista di Gara-6, partita vinta dai Los Angeles Clippers sui Dallas Mavericks per prolungare la serie all’ultimo match. Con 45 punti, la stella di LA ha oscurato Luka Doncic, mettendogli le tenaglie anche in difesa, e rendendo inutile una ottima prestazione di Tim Hardaway Jr. Dopo la gara, nonostante lo abbia marcato molto bene per tutta la partita, Leonard ha definito Doncic comunque “immarcabile”. Stima ricambiata, inconsapevolmente, anche dallo sloveno.

Nella conferenza stampa post-partita, quando gli è stato chiesto di Leonard, Doncic ha infatti ammesso candidamente:

Ci ha distrutti. Ha giocato una partita incredibile, è così. Ma lo sapete, questo è ciò che fa sempre…

“[Kawhi] destroyed us. … That’s what he does.” – Luka after Game 6 pic.twitter.com/xuzhpPaLYo — Bleacher Report (@BleacherReport) June 5, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.