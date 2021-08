Dopo “Hoodie ‘Melo” o “Masked LeBron”, nella notte italiana in NBA è nato un nuovo soprannome, stavolta per Luka Doncic. Per qualche ore è infatti stato tra le tendenze di Twitter “Hookah Doncic”, simpatico gioco di parole tra “Luka”, appunto, e l’hookah, vale a dire il narghilè in tunisino. La superstar dei Dallas Mavericks, che ha appena firmato un altissimo contratto al supermax salariale con i texani, è stato infatti paparazzato in Grecia mentre fumava proprio il narghilè in compagnia della fidanzata Anamaria.

Il resto lo ha fatto la magia dei social. Qualcuno ha coniato il soprannome “Hookah Doncic”, che è particolarmente piaciuto ed è diventato virale su Twitter. E chissà che non possa essere il nuovo nickname “ufficiale” di Doncic a partire anche dalla prossima stagione NBA.

Hookah Doncic is trending. 😂 pic.twitter.com/S0ZREfzrRh — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 27, 2021