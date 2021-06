La leggenda dei Los Angeles Lakers, Magic Johnson, non potrebbe essere più entusiasta per Luka Doncic e i Dallas Mavericks dopo che la franchigia ha ufficialmente assunto Jason Kidd come capo allenatore NBA dopo le inaspettate dimissioni di Rick Carlisle.

Per Johnson, l’assunzione eleva immediatamente i Mavs a contender del campionato per gli anni a venire. Ha anche paragonato la partnership Kidd-Doncic al duo Nate McMillan-Trae Young negli Atlanta Hawks, osservando che la presenza e la mente cestistica di Kidd sarebbero in grado di aiutare lo sloveno e Dallas a fare ciò che McMillan e Young hanno ottenuto con gli Hawks nei playoff del 2021.

Magic Johnson ha anche elogiato la decisione di Mark Cuban di assumere l’ex dirigente Nike, Nico Harrison, come direttore generale, sottolineando che la mossa è una decisione aziendale estremamente intelligente dopo la scelta di Jason Kidd come coach NBA. Ha quindi descritto entrambe le assunzioni come un “punto di svolta” che porterà sicuramente i Mavs al livello successivo.

“Ancora una volta Mark Cuban pensa sempre fuori dagli schemi, motivo per cui è un grande uomo d’affari. Assumere il dirigente Nike Nico Harrison come GM e @RealJasonKidd come capo allenatore è un punto di svolta. Entrambe le assunzioni permetteranno ai Mavs di essere una contender per i prossimi anni a venire! @mcuban”.

