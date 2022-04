La stagione di Russell Westbrook è praticamente conclusa, visto che probabilmente non disputerà le ultime due gare stagionali (è già out per la prossima contro i Thunder). È stata una stagione molto negativa per la point guard dei Los Angeles Lakers, forse la peggiore della sua carriera e l’ultima in giallo-viola, visto che la franchigia proverà a cederlo in estate. Qualche squadra interessata è già stata menzionata.

Secondo ESPN, la situazione sarebbe stata tragica a tal punto che alcuni membri dei Lakers e anche altre persone in giro per la NBA avrebbero iniziato a pensare che Westbrook avesse problemi fisici, alle mani o agli occhi, visto il gran numero di schiacciate sbagliate. Se infatti Russ ha tirato col 44% dal campo in stagione, una cifra in linea con la sua carriera, ma appena il 65% nelle schiacciate.

Fonti vicine a Westbrook hanno comunque confermato a ESPN che le mani del giocatore sono state tenute sotto controllo come già faceva con caviglie e ginocchia, grazie a degli specialisti.