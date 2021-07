La free agency NBA si avvicina, inizierà ufficialmente il 2 agosto e tra le protagoniste potrebbero esserci i Miami Heat. Sebbene nelle scorse ore sia stato riportato che Miami non avrà grandi chance di accogliere una stella, è possibile che aggiunga alcuni giocatori di secondo piano. Due nomi: Lonzo Ball e Andre Drummond.

Ball sarà free agent dopo 2 anni ai New Orleans Pelicans, secondo Ira Winderman del Sun-Sentinel è uno dei nomi che intriga la franchigia della Florida. Nell’ultima stagione a NOLA, la point guard ha mantenuto 14.6 punti, 4.8 rimbalzi e 5.7 assist di media con il 38% da tre punti.

Drummond ha concluso in maniera deludente la stagione ai Lakers, anche con qualche malumore per non essere stato schierato nemmeno per un minuto in Gara-6 contro Phoenix. Barry Jackson del Miami Herald ha scritto che “non sarebbe sorpreso” se Miami andasse alla ricerca di Drummond da affiancare ad Adebayo, che giocherebbe da 4.