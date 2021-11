È terminata dopo sole 9 partite la stagione di Michael Porter Jr. Il lungo dei Denver Nuggets, che nella offseason aveva firmato al massimo salariale, si opererà alla schiena visto che il problema che lo sta tenendo fermo dal 6 novembre sembra aver toccato un nervo. Porter Jr soffre di problemi alla schiena da anni, fin dai tempi del college, e per questi aveva anche saltato per intero la sua prima stagione a Denver.

Nelle prime partite di quest’anno, Porter Jr era evidentemente influenzato dall’infortunio ed ha segnato solo 9.9 punti di media, quasi la metà rispetto alla scorsa stagione. Si tratta comunque di un bruttissimo colpo per i Nuggets, al momento decimi sul 9-10 e già privi di Jamal Murray ancora per qualche mese.

Sources: Denver forward Michael Porter Jr. is expected to miss the remainder of the season due to back surgery. Tough blow, but with Porter’s five-year extension kicking in next season, he and the Nuggets take big-picture approach to his health.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 29, 2021