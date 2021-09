Kyrie Irving contro Steph Curry è un dibattito che ormai dura da più di un decennio. Sia la stella dei Golden State Warriors che il suo rivale dei Brooklyn Nets sono ampiamente considerati come due dei marcatori più incredibili nella storia della NBA. Eppure Mike James preferisce nettamente Kyrie Irving a Steph Curry, anzi, gli preferisce persino James Harden.

La guardia degli Warriors ha ovviamente un vantaggio nel tiro, come su tutti gli altri giocatori sul pianeta terra. Ma ci sono molti sostenitori di Kyrie che sostengono che ci sono aree in attacco in cui pochissimi possono eguagliarlo, nemmeno Stephen Curry.

L’ex point guard dei Brooklyn Nets, Mike James, è tra quelli che si schierano a fianco di Kyrie, ma anche dell’ex compagno Harden. James ha reagito a una domanda di ClutchPoints su chi appartiene al Monte Rushmore dei migliori marcatori, sostenendo che Irving ha un argomento legittimo per entrare nella Top 4.

I can’t lie to y’all. Kyrie Irving prolly deserve to be on this list. James harden gotta argument too https://t.co/K9i09AXPYe — Mike James (@TheNatural_05) August 30, 2021

Un fan gli ha risposto chiedendo perché non avesse menzionato Steph Curry. Mike James ha mantenuto la sua posizione, sostenendo che oltre a tirare, Kyrie Irving sa fare molto di più rispetto alla stella degli Warriors.

“Kyrie ha più skills di Steph. Steph tira meglio. Tutto è a favore di Kyrie per quanto riguarda le abilità. Qualunque cosa tu dica amico”.

Kyrie more skilled then Steph. Steph just shoot better. Everything is in kyrie favor skill wise. But whatever u say fam. — Mike James (@TheNatural_05) August 30, 2021

La verità è che Mike James ha ragione e torto contemporaneamente su Irving, Harden e Curry tra i giocatori NBA. Sicuramente Steph Curry è uno dei migliori marcatori di sempre, quindi in quella categoria ci sta tranquillamente. Però è giusto inserire anche Kyrie Irving ma anche James Harden poiché è spesso stato il miglior marcatore della Lega. Questi tre non sono gli unici che potrebbero finire sul Monte Rushmore perché l’NBA ha altri grandissimi scorer però d’altronde ci sono solo 4 teste, non una in più, non una in meno.

