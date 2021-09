I Golden State Warriors sono da molto tempo legati a un potenziale accordo commerciale per l’All-Star NBA Ben Simmons. Tuttavia, secondo quanto riferito, non tutti i dirigenti del front office sarebbero contenti di questa trade.

Ben Simmons ha dato il suo ultimatum ai Philadelphia 76ers. Non vuole essere lì. Anche se questo fatto non è esattamente scioccante da sentire, ammetterlo apertamente, almeno ai Sixers in privato, accelererà sicuramente la sua uscita dalla Pennsylvania.

Gli Warriors, come la maggior parte delle altre squadre, faranno la loro dovuta diligenza su una potenziale mossa per il polarizzante All-Star dei Sixers. Sono una delle poche squadre con risorse chiare per formare un degno pacchetto commerciale senza rinunciare a nessuno dal loro nucleo principale. Tuttavia, si dice che la squadra sia in disaccordo sulla trade per Ben Simmons.

Gli Warriors, secondo alcune fonti, sono divisi sull’argomento. Alcuni vedono un grande potenziale nell’avere due giocatori esperti che prosperano nei principi del movimento della palla, specialmente in fase di transizione. Simmons ha anche sei anni meno di Green. Altri, tuttavia, credono che avere due non tiratori in campo sia troppo penalizzante, pur compensando con Steph Curry e Klay Thompson, in particolar modo durante la postseason.

Rinunciare a una buona parte delle proprie risorse per un giocatore di talento con un set di abilità limitato come Ben Simmons è sicuramente una grande scommessa. Ma gli Warriors non sono estranei all’assumersi dei rischi. Questa probabilmente non sarà l’ultima volta che verranno menzionati nelle trattative di mercato che vedono coinvolto Ben Simmons mentre si avvicina il training camp della stagione 2021-2022.

Stiamo a vedere come si comporteranno i Golden State Warriors su l’NBA Ben Simmons ma certamente non è positivo che non tutti la pensino allo stesso modo.Ci dovrebbe essere un fronte comune, non dei dubbi interni.

