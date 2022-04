L’infortunio di Khris Middleton in Gara-2 aveva preoccupato subito coach Mike Budenholzer, ma ora i timori sono stati confermati. Il giocatore, 3 volte All Star, ha subito la distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e dovrà stare fuori almeno 2 settimane. Ciò significa che Middleton salterà sicuramente il resto della serie dei Chicago Bulls, ma la sua assenza potrebbe anche prolungarsi oltre qualora i Bucks riuscissero a superare il turno.

Milwaukee, da molti considerata la favorita per un back-to-back, è attualmente sull’1-1 contro i Bulls, avendo perso Gara-2 in casa.

Milwaukee Bucks All-Star Khris Middleton has an MCL sprain in his left knee and will be re-evaluated in two weeks, sources tell ESPN. Bucks will have to play without Middleton for the rest of this first-round series against Chicago.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2022