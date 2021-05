Nelle ultime partite della serie contro i Phoenix Suns, Montrezl Harrell è piano piano uscito dalle rotazioni di Frank Vogel. In Gara-4, solo dopo l’infortunio di Anthony Davis, l’ex Clippers è stato mandato in campo nel quarto quarto e per soli 5′ prima di venire nuovamente panchinato da Vogel, che gli ha preferito Marc Gasol. In totale Harrell ha giocato 20′ nella serie: 15′ in Gara-1 e i 5′ di Gara-4.

Dopo la sconfitta nell’ultima partita, su Twitter, Harrell ha pubblicato un messaggio che ha fatto subito pensare ad una sua frustrazione per lo scarso minutaggio. “La peggior sensazione è aver sprecato del tempo!” ha scritto il lungo giallo-viola, sempre molto emotivo sia in campo che fuori. Visto il tempismo, sembrava quasi palese il riferimento ai Lakers. Viste le tante risposte che gli sono arrivate a riguardo, Harrell ha cercato di metterci una toppa: “Voi tutti cercate di giocare ai detective ogni volta che parlo eh?”.

Worst fucking feeling is wasted time! — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) May 31, 2021

Y’all can keep playing detective every time I speak huh 😂😂😂 — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) May 31, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.