Nelle scorse ore John Wall ha incontrato Stephen Silas per discutere della possibilità di tornare nelle rotazioni degli Houston Rockets. Il giocatore e la franchigia si erano accordati prima della stagione sul fatto che Wall non sarebbe più sceso in campo fino ad una trade, che non sembra in alcun modo prossima. Il playmaker ha quindi approcciato la squadra per tornare ad avere un ruolo importante con Houston, partendo in quintetto. Queste condizioni non hanno però incontrato il favore dello staff, che vorrebbe che Wall uscisse dalla panchina.

Visto il mancato accordo su come Wall dovrebbe tornare a giocare per i Rockets, la point guard rimarrà fuori dalle rotazioni. Nella scorsa stagione, Wall aveva mantenuto 20.7 punti e 6.9 assist di media in 40 partite.

Sources: Rockets five-time All-Star John Wall will continue to sit games after he told team officials his desire is to play, start games and compete to maintain role. Houston wants Wall to come off the bench. Full story on @TheAthletic: https://t.co/VYVrYvLbkZ — Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2021