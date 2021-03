NBA – Nick Young ci ricasca, attacca Nike per una fake news e poi dà la colpa agli hacker

Pochi giorni fa, Nick Young aveva pubblicato sotto un post di Instagram un commento molto sessista riferito alle giocatrici della NCAA: l’ex giocatore dei Lakers lo aveva poi cancellato, dando la colpa a degli hacker. Nelle scorse ore Swaggy P ci è però ricascato: ha abboccato ad una fake news che parlava del rilascio da parte di Nike di un modello di scarpe denominate “Satan Shoes”, ispirate proprio a Satana e sponsorizzate dal rapper Lil Nas X, scrivendo su Twitter che non avrebbe mai più ascoltato “Old Town Road”, la maggiore hit dell’artista. Lo stesso Lil Nas X aveva risposto dicendo che non dovrebbe davvero più ascoltare la canzone, perché ne è uscita una nuova dal titolo “Call me by your name“.

Lil Nas X clap back to Nick Young #commentcreepin pic.twitter.com/PvtJoO19PR — BallerAlert (@balleralert) March 28, 2021

In realtà, come spiegato anche dal sito italiano bufale.net, le scarpe esistono, sono modello Nike ma non c’entrano nulla con Nike: sono customizzate da MSCHF, un marchio specializzato in questo tipo di iniziative, spesso provocatorie, e sono state sponsorizzate dal rapper Lil Nas X con l’uscita del video di una sua canzone. Appreso che si trattava di una fake news, Young ha nuovamente twittato: “Colpa mia Nike, sapevo che non avreste mai fatto una cosa del genere. Non voglio litigare! Lo dirò per primo: mi dispiace, Lil Nas X. Spero che crediate nel perdono, questi hacker continuano a fregarmi, devono smetterla”.

my bad @Nike I knew y’all wasn’t going out like that — Nick Young (@NickSwagyPYoung) March 28, 2021

I dnt want know SMOKE! imma say it first I AM SORRY @LilNasX I HOPE y’all believe in that kinda thing forgiveness … these Hackers keep getting me they need to stop — Nick Young (@NickSwagyPYoung) March 28, 2021

