La stagione 2020-2021 di Nikola Jokic è stata piuttosto storica per l’NBA e per i Denver Nuggets. Sfortunatamente l’MVP della stagione regolare NBA 2020-21 Nikola Jokic si è trovato dalla parte sbagliata della storia insieme a Steph Curry dopo la sua espulsione in gara-4 delle semifinali della Western Conference contro i Phoenix Suns.

Secondo ESPN Stats & Info, Jokic è il secondo MVP degli ultimi 25 playoff a essere espulso in una partita di postseason. Come accennato, l’ultimo MVP a essere stato vittima di questo è stato Curry nelle Finals NBA del 2016 quando la stella dei Golden State Warriors è stata espulsa per aver lanciato il suo paradenti in tribuna e aver colpito un tifoso.

Inoltre, l’All-Star dei Nuggets è solo il quinto MVP a subito uno sweep in una serie di playoff. Ciò è così raro che l’ultimo a subire tale sorte fu Magic Johnson nel lontano 1989 contro i Detroit Pistons.

