Gli Orlando Magic hanno scelto Jamahl Mosley come successore di Steve Clifford e proprio nuovo head coach, ora verranno limati gli ultimi dettagli prima dell’annuncio. Mosley, 42 anni, era uno degli assistenti più stimati sul mercato, al fianco di Rick Carlisle a Dallas dal 2014. La decisione di lasciare i Mavericks è nata dal non aver ricevuto la giusta considerazione per il ruolo vacante di allenatore, andato a Jason Kidd.

In carriera Mosley è stato un membro di vari staff NBA dal 2005: prima a Denver, poi a Cleveland e infine appunto a Dallas. A Orlando troverà una squadra molto giovane e tutta da costruire, dopo le partenze dei veterani nell’ultima stagione.

Conversations are ongoing, but Mosley, 42, has separated himself in the organization’s process, sources tell ESPN.

