NBA – I Miami Heat aggiungono anche Dewayne Dedmon

I Miami Heat completano la squadra in vista del finale di stagione firmando il free agent Dewayne Dedmon. Il lungo, che era libero da inizio anno, siglerà un contratto fino all’estate con la franchigia della Florida. Un’aggiunta dovuta probabilmente alla decisione di LaMarcus Aldridge di firmare con i Nets quando sembrava ormai promesso sposo di Miami.

Dedmon, 31 anni, nella scorsa stagione ha disputato 44 partite tra Sacramento Kings e Atlanta Hawks, producendo con questi ultimi 8.1 punti e 1.5 stoppate di media. Ad un certo punto di questa stagione, il giocatore sembrava poter decidere di sbarcare in Europa, invece avrà un’ultima occasione in NBA.

Miami has searched the free-agent market for a big man, and Dedmon bolsters the Heat frontcourt. The 7-foot center is in his eighth NBA season. https://t.co/L4WQIjnhxW

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021