Da qualche settimana, JR Smith sta per la prima volta frequentando il college. L’obiettivo dell’ex giocatore NBA è quello di diventare un giocatore di golf professionista, ma nel frattempo sta seguendo le lezioni all’università North Carolina A&T. Su Twitter, Smith pubblica quotidiani aggiornamenti e pensieri su questa nuova vita da studente. Messaggi che fanno molto sorridere, se si pensa che stiamo parlando di un uomo milionario di 35 anni, alle prese con la vita che fanno i ragazzi di 18.

Pochi giorni fa, Smith si era detto entusiasta del sostegno che stava ricevendo dai tutor universitari: “Un’altra grande lezione di tutoring! Sicuramente chiederò di farne ancora, un po’ di aiuto extra non ha mai fatto male a nessuno!”.

Another great tutoring session! For sure asking for more hours, a little extra help ain’t never hurt nobody! — JR Smith (@TheRealJRSmith) August 27, 2021

Ma l’ex giocatore di Denver e Cleveland ha anche raccontato della lettura di un libro, compito a casa per il corso di inglese: “Appena finiti i compiti d’inglese. Una bella storia corta su una ragazzina con sei fratelli, alla ricerca dell’approvazione dei genitori. Bella lettura!”.

Finished my English homework. Dope short story about a little girl with six brothers and seeking parents approval. Dope reading 📚 — JR Smith (@TheRealJRSmith) August 27, 2021

Come tutti gli studenti, però, anche Smith sta imparando che non è tutto rose e fiori. Poco fa JR ha pubblicato un tweet dal mood diverso dai precedenti due, in cui esprime frustrazione per le difficoltà che sta incontrando nel prendere appunti durante le lezioni. “Devo imparare come fare un lavoro migliore nel prendere appunti. Per qualche ragione ho avuto grandi difficoltà nel capire quali siano le informazioni importanti. A me sembrano tutte importanti. Sono molto deluso da me stesso in questa prima settimana. Non voglio cercare scuse” ha scritto l’ex giocatore su Twitter.

I have to learn howbto di a better job at taking notes. For some reason I have a hard time on what’s important information. I mean to me it all seems important pic.twitter.com/bZIUyXCEDI — JR Smith (@TheRealJRSmith) August 30, 2021

So disappointed in myself this first week man 😔 — JR Smith (@TheRealJRSmith) August 30, 2021

No excuses — JR Smith (@TheRealJRSmith) August 30, 2021