A quanto pare, l’incidente del lancio della bottiglia verso Kyrie Irving non è stato l’unico legato ai tifosi che si è verificato in gara-4 tra Boston Celtics e Brooklyn Nets domenica. Secondo i rapporti, un poliziotto è stato anche aggredito da un tifoso NBA in un incidente a parte.

La polizia ha detto lunedì che un uomo di 35 anni seduto nella Sezione 15 ha aggredito un ufficiale di polizia dopo che gli era stato chiesto di andarsene dalla sicurezza del Garden dopo aver presumibilmente invitato i fan intorno a lui a una rissa.

Il sospetto si chiama William Leite, che avrebbe detto all’agente di polizia: “Ho pagato $ 40 per questo biglietto, non me ne vado”. Mentre le cose si scaldavano, si sentiva anche Leite dire all’ufficiale: “Non sei abbastanza forte per arrestarmi”. Leite ha quindi proceduto a picchiare l’ufficiale in faccia, il che ha provocato una “piccola colluttazione”.

Sono davvero delle brutte scene e non vorremmo mai vedere un tifoso picchiare un agente di polizia però purtroppo ogni tanto capita. Ci auguriamo che il poliziotto stia bene e possa tornare presto nelle arene a vedere le partite, non a dover cacciare un tifoso NBA, come accaduto l’altra notte.

