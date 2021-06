L’accordo definitivo ancora manca, ma Chauncey Billups è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore dei Portland Trail Blazers. Billups è attualmente assistente di Lue ai Clippers e fin dall’inizio era il preferito della dirigenza dei Blazers. Ora pare che l’ex playmaker abbia battuto la concorrenza degli altri finalisti, in primis Becky Hammon e Mike D’Antoni.

Per Billups sarebbe la prima esperienza in carriera da head coach dopo un solo anno da assistente. Dopo il ritiro dalla NBA, avvenuto nel 2014, l’MVP delle Finals 2004 aveva anche giocato una stagione nella BIG3.

Chauncey Billups has emerged as the frontrunner to be offered the Portland Trail Blazers head coaching job, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2021