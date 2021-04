NBA – Possiamo proclamare l’MVP indiscusso di Shaqtin’ A Fool

Non capita tutti i giorni che un giocatore NBA faccia 0 su 2 ai tiri liberi. Trascorrono innumerevoli ore in palestra a perfezionare i loro fondamentali. Tuttavia, quando un giocatore sbaglia due tiri liberi consecutivi, allora è un segno che ha bisogno di passare ancora più tempo ad allenarsi. Jakob Poeltl dei San Antonio Spurs potrebbe essere il nuovo MVP NBA di Shaqtin’ A Fool per i suoi due errori consecutivi dalla linea della carità.

Si potrebbe pensare che avrebbe modificato il suo tiro dopo aver sbagliato gravemente il primo. Tuttavia, Poeltl non ha imparato dai suoi errori. Guarda la panchina degli Spurs dopo che Poeltl ha sbagliato anche la seconda conclusione.

Poeltl with not one… But TWO airballed free throws 😳😂 #Shaqtin pic.twitter.com/6PuP6kzJo8 — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) April 1, 2021

I tifosi degli Spurs conoscono probabilmente gli errori di Jakob Poeltl dalla linea del tiro libero. In questa stagione sta tirando con solo il 38,4%, un dato veramente imbarazzante per essere un giocatore NBA. Non che in carriera abbia fatto meglio perché ha una media del 50,9%.

In realtà è un grande enigma per fan e analisti perché alcuni giocatori NBA possano essere così in difficoltà dalla linea della carità. Il basket, dopotutto, è il loro lavoro, giusto? E vengono pagati milioni e milioni di dollari per questo.

