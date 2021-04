NBA – Andre Drummond cambia le scarpe a gara in corso e poi si infortuna

È stata una notte difficile per il neo acquisto dei Los Angeles Lakers. Andre Drummond ha dovuto lasciare anzitempo il campo suo tanto atteso ritorno in NBA con i Lakers dopo essersi infortunato al dito del piede sinistro, nonostante il cambio di scarpe. Ha perciò giocato solo 14 minuti nel suo primo match da Laker.

A quanto pare, il due volte All-Star ha dovuto cambiare le sue scarpe nel bel mezzo della partita contro i Milwaukee Bucks ma ciò non ha aiutato poiché ha dovuto lasciare la gara nel terzo periodo.

Secondo Dave McMenamin di ESPN, Drummond è passato dalle Air Jordan XIs alle LeBron 16 Low. Questo cambiamento non ha aiutato Drummond poiché ha concluso la sua serata presto con 4 punti, 1 rimbalzo e 1 stoppata.

Andre Drummond started the game in a pair of Air Jordan XI IEs, switched to a pair of LeBron 16 Lows and had to leave the game and take off the right sneaker, revealing a wrap on his right big toe. He's back in the locker room now. We'll see if he tries pair No. 3.

— Dave McMenamin (@mcten) April 1, 2021