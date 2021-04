NBA – Drummond subisce un infortunio al piede nell’esordio con i Lakers

Il debutto NBA di Andre Drummond con i Los Angeles Lakers è finito nel momento in cui il il 27enne ha dovuto lasciare il campo nel terzo quarto della partita di questa sera contro i Milwaukee Bucks a causa di un evidente infortunio al dito del piede. Questo non è uno scherzo del pesce d’aprile e Drummond sembra davvero essersi fatto male.

Se Drummond dovrà stare fuori un po’ di tempo, i Lakers dovranno fare a meno di tre All-Stars poiché sia LeBron James che Anthony Davis sono ancora fuori.

Andre Drummond appears to have a toe injury. 😬 pic.twitter.com/iwJZ0vR1co — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 1, 2021

Drummond ha giocato una partita normale nel suo esordio: 4 punti, 1 rimbalzo, 2 assist e 4 falli subiti in 14 minuti partendo da titolare. Debutto difficile per il quattro volte rimbalzista dell’anno in NBA.

L’arrivo di Drummond a Los Angeles è stato molto importante per i californiani poiché i Lakers hanno cercato di aumentare la lunghezza delle loro rotazioni sotto le plance, limitate dagli infortuni di Davis e LeBron. L’aggiunta di un mostro a rimbalzo come Drummond aiuterà in maniera importante i Lakers a provare a difendere il titolo conquistato nel 2020. Ci auguriamo che quest’infortunio al piede non sia nulla di grave.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.