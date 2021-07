Il 29 luglio andrà in scena, a New York, il Draft NBA 2021, finalmente totalmente in presenza dopo quello da remoto di un anno fa. Nelle scorse ore sono iniziati a circolare i primi nomi dei prospetti invitati in Green Room, quelli sotto il palco che solitamente sono anche coloro che vengono scelti per primi. Il Draft che verrà sarà uno dei migliori degli ultimi anni, secondo gli esperti, ma l’incertezza sull’ordine delle scelte si sta riducendo man mano che ci avviciniamo all’evento.

Fin da quando i Detroit Pistons hanno ottenuto la prima chiamata assoluta, si è diffusa la voce che la franchigia sceglierà senza dubbio Cade Cunningham da Oregon. Il classe 2001 è considerato il miglior talento del Draft e, se i Pistons manterranno la scelta, molto probabilmente andranno su di lui.

Ma anche la seconda chiamata assoluta, in possesso degli Houston Rockets, potrebbe essere già decisa. Secondo Zach Harper di The Athletic, la franchigia texana sarebbe fortemente indirizzata verso Jalen Green, che nell’ultima stagione ha giocato in G-League. I pochi dubbi dei Rockets riguarderebbero Jalen Suggs, verso il quale propenderebbero alcune persone all’interno dell’organizzazione.