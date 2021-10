Cade Cunningham, prima chiamata assoluta all’ultimo Draft, deve ancora debuttare in una gara ufficiale con i Detroit Pistons. Dopo la Summer League, il giocatore ha infatti saltato tutta la preseason e l’inizio della stagione regolare per un infortunio alla caviglia. Coach Dwane Casey in questi giorni è sempre stato abbastanza vago, ma secondo John Edwards III il debutto di Cunningham ci sarà domani notte nella gara contro Orlando.

Durante tutto il suo primo e unico anno di college, Cunningham è stato considerato la futura prima chiamata assoluta. A Oklahoma State, il giocatore classe 2001 ha mantenuto 20.1 punti e 6.2 rimbalzi di media.

