La superstar dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ha spiegato cos’è successo nel momento in cui la sua vita è cambiata dopo aver inzuppato un Oreo nel latte. Giannis Antetokounmpo ha condiviso che solo di recente ha appreso il concetto di mescolare due delle migliori invenzioni del mondo (e non stiamo parlando di NBA): gli Oreo e il latte.

La sua ammissione su Twitter ha naturalmente rotto Internet e l’MVP delle finali in carica ha colto l’occasione dopo la vittoria di Milwaukee sui Detroit Pistons per chiarire cos’è successo davvero in quel momento che ha cambiato la sua vita.

“ Quando sono arrivato in NBA è stata la prima cosa che ho mangiato. Perché quando ero più giovane, li desideravo sempre e non potevo mai permettermeli. La gente spende soldi per auto e catene e io ho comprato gli Oreo” , ha spiegato Antetokounmpo in conferenza stampa. “ Li ho mangiati per tipo un mese di fila, poi mi sono stufato di mangiarli” .

November 25, 2021