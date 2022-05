LeBron James è da così tanto tempo in NBA che sembra ormai non sia esistita un’epoca in cui non fosse un giocatore della Lega. La scelta dei Los Angeles Lakers di firmare con un quadriennale Darvin Ham come prossimo head coach è stata l’occasione per ricordare a tutti da quanto LeBron sia in NBA. Subito dopo la notizia, ha iniziato a circolare sui social una foto che ritrae James attaccare in post in una partita del 2004, proprio contro Ham che allora giocava nei Detroit Pistons.

Darvin Ham guarding 19-year-old LeBron James, November 24, 2004 pic.twitter.com/AxLrgxw6ON — Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2022

In quella partita, il 19enne LeBron segnò 43 punti, mentre Ham, un role player ormai a fine carriera, rimase in campo solo 7′ per 0 punti e 1 rimbalzo. Quanto è bastato per scattare una foto così suggestiva, ben 18 anni più tardi.

In generale, James e Ham si sono affrontati 4 volte in carriera tra il 2003 e il 2005: 2 vittorie per parte, anche se come detto il prossimo coach dei Lakers aveva un ruolo marginale in quei Pistons che avrebbero vinto il titolo NBA nel 2004.