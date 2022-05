Tutto da copione in Gara-1: Milano in controllo batte Sassari

Se ieri Tortona stava per sorprendere a domicilio la Virtus Bologna, oggi Sassari non è riuscita a impensierire Milano. Al Forum i biancorossi hanno avuto la meglio 88-71, rimanendo in controllo per tutto l’arco della gara.

Nel primo quarto, dopo un iniziale equilibrio, Milano si porta fino a +9 con una tripla di Baldasso. I padroni di casa non barcollano mai nel secondo quarto, e anche all’intervallo il vantaggio è un rassicurante +8. Qualcosa cambia in avvio di ripresa, quando la Dinamo apre il terzo quarto con un break di 0-7 per il -1 con canestro su rimbalzo offensivo di Miro Bilan. Dopo questo piccolo blackout, per Milano torna subito la luce grazie ad una tripla di Datome. È la virtuale fine della partita, visto che Sassari segna 4 punti nei successivi 6′ e l’Olimpia vola anche a +16. Il terzo periodo si chiude 71-57, nell’ultimo poco cambia per l’economia della partita.

Per Milano 4 giocatori in doppia cifra, guidati dai 16 punti di Shavon Shields. Dietro di lui i 13 di Datome e i 10 a testa di Bentil e Rodriguez.

Foto: Legabasket