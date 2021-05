NBA – Quell’ultimo scambio di messaggi fra Kobe Bryant e Michael Jordan

Nel corso di un’intervista rilasciata a ESPN, Michael Jordan ha svelato il contenuto dell’ultima conversazione avuta con Kobe Bryant.

Si tratta di uno scambio di sms avvenuto prima delle festività natalizie del 2019. Un apparente scambio di convenevoli nel quale però MJ ha visto l’ennesimo simbolo della competitività del Black Mamba.

Kobe Bryant: “Questa tequila è fantastica!” (Riferendosi alla Cincoro, da poco lanciata da Jordan) Michael Jordan: “Grazie, fratello”. KB: “In famiglia tutto bene?” MJ: “Alla grande. Voi?” KB: “Tutto bene” MJ: “Buon Natale e speriamo di sentirci presto… Coach Kobe come se la cava?” KB: “Anche a te, amico mio. Sono seduto in panchina proprio adesso, stiamo vincendo 45-8”.

Kobe si riferiva a una partita della piccola Gianna che lui stesso allenava prima del tragico incidente, come ha spiegato MJ.

Sapevo che si stava impegnando molto nell’allenamento della figlia e allora gli ho chiesto come andasse, aggiungendo anche una emoji di scherzo. Adoro la sua risposto perché fa vedere tutto lo spirito competitivo di Kobe. Questa cosa non è cambiata rispetto a quando era giovane, mentalmente era addirittura più forte di me.

Jordan poi ha aggiunto che non è mai riuscito a cancellare quella conversazione dal suo cellulare.

Infine ha parlato anche del discorso con cui introdurrà Kobe nella Hall of Fame.

Ero un po’ nervoso per questa cosa ma poi ho capito che non mi devo vergognare delle emozioni che provo pensando a una persona a cui ho voluto così tanto bene. Questo è il mio lato umano, spesso la gente si dimentica che anche io ne ho uno. Mi aspettavo che Vanessa mi chiedesse di introdurlo, avremmo potuto farlo solamente io e Shaquille O’Neal. Le avevo scritto per farle sentire la mia vicinanza qualche mese fa, lei mi ha risposto chiedendomi di fare l’introduzione. Per me sarà un grande onore, mi ha sempre mostrato il massimo rispetto cercando di emularmi in alcune cose. E io l’ho sempre ripagato con ammirazione, lo ritengo uno dei migliori di tutti i tempi.