Ricky Rubio, per la terza offseason consecutiva, è stato oggetto di trade. Da Minnesota è passato ai Cleveland Cavaliers, dove lo attende una squadra giovane e senza troppe ambizioni. Lui, 31 anni a ottobre, avrebbe preferito qualcosa d’altro probabilmente, ma è pronto per la nuova sfida. Lo spagnolo, MVP degli ultimi Mondiali 2019, è stato presentato ieri e nelle sue prime parole da giocatore di Cleveland ha citato anche il “nostro” Gianluca Basile.

Rubio e Basile hanno condiviso la maglia del Barcellona dal 2009 al 2011, quando lo spagnolo lasciò l’Europa per la NBA. Quando firmò col Barça, Rubio aveva solo 19 anni ed era un vero e proprio énfant prodige, visto che pochi anni prima era diventato il più giovane di sempre a esordire in Liga, a 14 anni. Un predestinato ancora alle prime armi nel mondo del professionismo, preso sotto la propria ala protettrice da Basile. La leggenda azzurra ha rappresentato un vero e proprio faro per Rubio, come lui stesso ha raccontato:

Mi piace questo ruolo. Ho avuto tanti compagni che mi hanno aiutato a crescere, sia a Badalona che a Barcellona. Ricordo Gianluca Basile, un giocatore italiano che fu mio compagno il mio primo anno al Barça. Vincemmo insieme l’Eurolega, mi disse che l’aveva inseguita per 20 anni e che ero fortunato ad averla vinta alla mia prima stagione in blaugrana. Basile è stato uno di quelli che mi hanno spinto a cercare sempre di migliorarmi, a non accontentarmi del livello a cui stavo giocando. Voglio trasmettere lo stesso insegnamento qui a Cleveland. Vedremo come mi accetteranno, ma sono sicuro che non mi ascolteranno troppo! Non perché non vogliano, ma perché certe cose non le comprendi appieno se non le vivi in prima persona. Devo mettere a disposizione la mia esperienza, raccontare loro ciò che ho vissuto. Poi sarà una loro scelta decidere come usare queste cose.