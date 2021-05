È solo il suo secondo anno in NBA e quindi anche i suoi secondi Playoff, ma già in Gara-1 Robert Williams III è stato in grado di fare la differenza nonostante la sconfitta contro i Nets. Il centro dei Boston Celtics è stato probabilmente il miglior giocatore dei biancoverdi insieme a Jayson Tatum ed ha chiuso la partita con 11 punti, 9 rimbalzi e ben 9 stoppate.

Le 9 stoppate non solo sono suo record personale, ma sono anche il nuovo primato dei Celtics nei Playoff (c’è però da aggiungere che ai tempi di Bill Russell non venivano conteggiate). Il record NBA, riferito alla postseason, è invece di 10 stoppate ed è stato realizzato da Andrew Bynum, Hakeem Olajuwon e Mark Eaton. Williams dopo la partita ha dichiarato:

Credo di non aver mai stoppato così tanti tiri in vita mia. Ma non significano un c***o se poi perdiamo .

I Celtics hanno guidato la gara per quasi tutto il primo tempo, prima di crollare nel secondo sotto i colpi dei Big 3 di Brooklyn. Tra un paio di giorno le 2 squadre torneranno in campo, sempre al Barclays Center, per Gara-2.

Robert Williams said he never blocked that many shots in a game before.

“But it don’t mean shit if we losing man.”

— Jay King (@ByJayKing) May 23, 2021