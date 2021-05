Ufficiale: Brescia e Salvatore Parrillo insieme anche per la prossima stagione

Come anticipato da coach Alessandro Magro nella conferenza stampa di venerdì scorso, Germani Brescia è lieta di annunciare che Salvatore Parrillo farà parte del roster della squadra biancoblu anche nella stagione sportiva 2021-2022.

Arrivato a Brescia nell’estate del 2020, Parrillo si è confermato pedina di grande valore all’interno delle rotazioni della squadra bresciana: al di là delle cifre collezionate (1.2 punti e 0.4 assist di media a partita in poco più di 7′ di utilizzo), l’esterno campano ha dato sempre il proprio contributo ogni volta che è stato chiamato in causa, confermandosi un ottimo difensore e un prezioso punto di riferimento all’interno dello spogliatoio per dedizione e disponibilità.

Questo il pensiero di coach Alessandro Magro sulla conferma del giocatore campano nel roster biancoblu: “Abbiamo deciso di ripartire anche da Salvatore Parrillo perché, oltre alle qualità tecniche di chi dispone, alla grande capacità di aprire il campo con il tiro da tre, alla grande energia e all’impatto difensivo sulla partita, rispecchia in pieno i valori che la nostra squadra sta cercando nelle persone che ne faranno parte”.

“Grande etica di lavoro, massima disponibilità al sacrificio, consapevolezza del proprio ruolo all’interno della squadra e voglia di crescere e migliorare giorno dopo giorno nel percorso con i propri compagni: queste sono le caratteristiche che Sasà potrà dare a Pallacanestro Brescia – conclude coach Magro -. Siamo felici e onorati che lui abbia nuovamente accettato di fare questo viaggio con noi”.