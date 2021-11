Sono successe molte cose domenica sera durante il match dei Los Angeles Lakers contro i Detroit Pistons. LeBron James e Isaiah Stewart hanno rubato la scena dopo che la coppia è stata coinvolta in un litigio che ha quasi portato a una rissa a tutto campo tra le due squadre. Da parte sua, tuttavia, Rajon Rondo sembrava aver mantenuto la mente relativamente fredda durante tutto il processo nella sfida NBA, stranamente per come si sono evolute le cose, tanto da dare consigli a un tifoso.

LeBron e Stewart sono stati entrambi espulsi nel terzo quarto in quello che si è rivelato essere un incontro ravvicinato tra le due parti. Verso la fine del match, Rondo è stato ripreso dalla telecamera mentre chiacchierava con un tifoso a bordo campo. In maniera molto esilarante il veterano dei Lakers ha poi fornito un po’ di consigli sulle scommesse per il tifoso in questione:

“Spero che scommetterai su di noi stanotte… 10mila dollari”.

“Hope you bet with us tonight… 10 racks” Rondo giving some gambling advice to a fan courtside 💀 pic.twitter.com/xtJI2uSVS8 — br_betting (@br_betting) November 22, 2021

Alla fine il tifoso NBA avrebbe dovuto ascoltare Rajon Rondo perché i Lakers si sono imposti nel match NBA con Detroit con il risultato finale di 121 a 116. Non sappiamo se però l’ha fatto per davvero oppure no. Speriamo per lui di sì.

