Russell Westbrook non è un Laker nemmeno da due mesi eppure è già andato a Hollywood. E no, non reciterà in Space Jam 3. La point guard NBA dei Lakers, Russell Westbrook, sta producendo un documentario con Showtime incentrato sulla sua ascesa, da prospettiva liceale a futuro MVP NBA. Il documentario lo ha seguito nel suo periodo con gli Houston Rockets e i Washington Wizards, prima del suo trasferimento a Los Angeles.

“Sono orgoglioso di condividere questo documentario e di dare al pubblico uno sguardo dall’interno su chi sono veramente dentro e fuori dal campo. Ci sono molte idee sbagliate su di me, ma sono pronto a condividere la mia storia e il mio viaggio con i miei tifosi”.

Al di là delle domande su se stesso, Russell Westbrook e i Lakers hanno ancora molte domande a cui rispondere in campo. La loro squadra ha il potenziale e l’esperienza per vincere questa stagione? È solo questione di mettere insieme le cose? Non sarebbe solo il finale perfetto per il suo documentario? Naturalmente Westbrook e i Lakers sperano che la risposta a tutte le domande sia sì. Ma solo il tempo ce lo dirà.

Leggi anche: Andrew Wiggins è un no vax? In arrivo un’esenzione religiosa…